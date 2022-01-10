Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю

В Петербурге через неделю может начаться кампания по вакцинации детей от коронавируса, сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Препарат "Спутник-М" тестировали с июля прошлого года в 12 столичных детских клиниках. Единственным побочным эффектом стала повышенная температура, отметил эксперт.

"Сейчас проводится исследование той партии, которую планируется выпустить в оборот, и в течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна. Поэтому можно говорить о том, что примерно в течение недели, 10 дней, эти партии уже могут поступить, в том числе и в Санкт-Петербург", — уточнил Лисовец в ходе пресс-конференции.