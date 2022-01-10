Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге может начаться через неделю
Сейчас проверяется партия препаратов, которая поступит в медучреждения города в ближайшее время.
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В Петербурге через неделю может начаться кампания по вакцинации детей от коронавируса, сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Препарат "Спутник-М" тестировали с июля прошлого года в 12 столичных детских клиниках. Единственным побочным эффектом стала повышенная температура, отметил эксперт.
"Сейчас проводится исследование той партии, которую планируется выпустить в оборот, и в течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна. Поэтому можно говорить о том, что примерно в течение недели, 10 дней, эти партии уже могут поступить, в том числе и в Санкт-Петербург", — уточнил Лисовец в ходе пресс-конференции.
Напомним, 24 ноября в России была зарегистрирована детская вакцина от ковида "Спутник М". Она предназначена для подростков от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Отмечается, что вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
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