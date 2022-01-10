Эксперты рассказали, как с лёгкостью вернуться в рабочий ритм после новогодних выходных

После длительных новогодних выходных сложно вернуться в обычный рабочий ритм: утро не особо доброе, снова рутинные дела, да и коллеги гораздо менее радостные, нежели перед праздничными днями. Психолог Ольга Меженина советует по такому случаю включить утром любимую музыку и пять минут потанцевать перед зеркалом, не стесняясь выглядеть смешно, это должно поднять настроение.

"Разумеется, вместо этого вполне можно сделать небольшую бодрящую зарядку. Найдите в Интернете подходящий неутомительный и недлинный комплекс упражнений (5–15 минут). Цель не поставить рекорд, а размяться, растянуться, почувствовать своё тело", — пояснила психолог Меженина в беседе с kp.ru.

По словам специалиста, вернувшись на рабочее место, не нужно сразу с головой окунаться в трудовую рутину, так как с непривычки после праздников такая перспектива способна парализовать даже трудолюбивых. Ольга Меженина также порекомендовала для начала оценить фронт работ и набросать минимальный список задач. Кроме того, для психологического настроя лучше разобрать завалы, возникшие после предпраздничных авралов, а также убраться на рабочем столе и почистить почту.

"Выделите время, чтобы составить планы. Глобальный — с задачами на год. Недельный, гораздо более подробный. И намётки — на каждый месяц. Не планируйте каждый день под завязку, всё равно жизнь внесёт коррективы. А нереализованные планы будут копиться и висеть грузом на психике", — посоветовала эксперт. Она отметила, что сортировать задачи нужно, маркируя их по срочности и важности.

А вот инструктор по йоге Виктория Бегунова рассказала о своих лайфхаках, которые возвращают "кожаные бежевые мешки, наполненные оливье", к трудоспособному состоянию. Она рекомендует попробовать для начала сбить дыхание, чтобы унять негатив и подкопить энергию. Необходимо остановиться и поделать глубокие вдохи и выдохи. Это поможет перезагрузить мозг, отвлечь его от плохих мыслей, поскольку, пытаясь контролировать дыхание, серое вещество переключается на новую задачу.

"И, конечно, в первую неделю постарайтесь не задерживаться на работе. Но и не спешите к родному дивану. Прогуляйтесь по парку, подышите свежим воздухом. А перед сном снова сделайте дыхательные упражнения: они помогают отключиться от переизбытка мыслей, наполняют кровь кислородом", — порекомендовала инструктор по йоге.

Советы по такому случаю есть и у диетологов Марины Копытько и Людмилы Денисенко. Они считают, что лучший выход из новогодних пиршеств — это монодиеты. Основные принципы монодиет: никаких чипсов, орешков-сухариков и прочих вредных продуктов, то есть ни соли, ни сахара, только одни более менее полезные продукты: гречка, овощи, картофель. Однако есть ползёрнышка, как Дюймовочка, — тоже не нужно, так как организм решит, что настал голод или вы сошли с ума, и начнёт экстренно запасать килограммы на чёрные дни.