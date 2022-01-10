Россиянам рассказали, как свечи и ароматерапия помогут легче просыпаться после праздников
Также стоит привести в норму питание, отложить гаджеты за час до сна и исключить спортивные тренировки в вечернее время.
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Девять дней новогодних каникул прошли, но оставили свой след: пару лишних килограммов у тех, кто налегал на салаты и алкоголь, и сбитый режим у тех, кто ложился спать за полночь, а вставал в обед. СЕО компании по производству товаров для сна Blue Sleep Гоша Семёнов специально для Лайфа подготовил советы для тех, кому сегодня утром подъём на работу по будильнику дался с трудом.
- Не переедайте: желательно исключить жареное и жирное, а также следить за нормой воды.
- Вечером исключите гаджеты как минимум за час до сна: без голубого свечения экрана, который возбуждающе действует на нервную систему, уснуть будет проще. Верхний свет лучше тоже выключить заранее и вместо него зажечь свечи: это прекрасный источник тёплого света, к тому же наблюдение за огнём успокаивает.
- Плотно закройте шторы и воспользуйтесь маской для сна: при полной темноте в организме вырабатывается важный гормон мелатонин.
- Не стоит планировать занятия спортом на вечернее время. Даже если набранные килограммы гонят в тренажёрный зал, лучше посещать его утром. А вечерние тренировки перевозбуждают нервную систему и провоцируют проблемы с засыпанием.
- В качестве "тяжёлой артиллерии" воспользуйтесь ароматерапией: запахи лаванды и мелиссы дополнительно помогут успокоиться и настроиться на сон.
А для восстановления организма после переедания и избыточного употребления алкоголя в праздники главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал пить кислые напитки. Они облегчают состояние постинтоксикации, уточнил специалист, призвав также исключить в этот период чай и кофе.
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