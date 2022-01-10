Россиянам рассказали, как свечи и ароматерапия помогут легче просыпаться после праздников

Девять дней новогодних каникул прошли, но оставили свой след: пару лишних килограммов у тех, кто налегал на салаты и алкоголь, и сбитый режим у тех, кто ложился спать за полночь, а вставал в обед. СЕО компании по производству товаров для сна Blue Sleep Гоша Семёнов специально для Лайфа подготовил советы для тех, кому сегодня утром подъём на работу по будильнику дался с трудом.