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8 января, 08:36

Боец ММА Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет незадолго до поединка

<p>Виктория Ли. Обложка Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Victoria Lee</p>

Виктория Ли. Обложка Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Victoria Lee

В США умерла 18-летняя девушка – боец ММА Виктория Ли. Об этом сообщила её сестра Анжела. Причина смерти юной спортсменки не раскрывается, при этом известно, что трагедия случилась ещё 26 декабря.

"Она ушла слишком рано. <...> Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь уже никогда не будет прежней", — написала Анжела Ли в соцсетях.

У Виктории Ли 14 января был назначен бой против индианки Зебы Бано на турнире промоушена ONE Championship в Бангкоке. На шоу ONE девушка дебютировала в 2021 году и провела три профессиональных боя, победив всех соперниц.

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Наталья Исакова

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