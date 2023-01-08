Боец ММА Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет незадолго до поединка
Виктория Ли. Обложка Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Victoria Lee
В США умерла 18-летняя девушка – боец ММА Виктория Ли. Об этом сообщила её сестра Анжела. Причина смерти юной спортсменки не раскрывается, при этом известно, что трагедия случилась ещё 26 декабря.
"Она ушла слишком рано. <...> Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь уже никогда не будет прежней", — написала Анжела Ли в соцсетях.
У Виктории Ли 14 января был назначен бой против индианки Зебы Бано на турнире промоушена ONE Championship в Бангкоке. На шоу ONE девушка дебютировала в 2021 году и провела три профессиональных боя, победив всех соперниц.
Ранее стало известно, что в возрасте 55 лет умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин. Как сообщили в столичном "Динамо", в составе которого выступал спортсмен, он долгое время болел.