Психолог рассказала, какими проблемами со здоровьем чревата нелюбимая работа

Нелюбимая работа может привести к серьёзным неприятным последствиям. Например, она может стать причиной развития выгорания — большой проблемы, которая на сегодняшний день касается множества людей. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян.

Выгорание характеризуется отторжением от работы, нежеланием выполнять задачи вплоть до физического дискомфорта, постоянным плохим настроением и упадком сил, снижением концентрации внимания, высокой утомляемостью и даже снижением иммунитета. И возникнуть эти последствия могут в том числе из-за негативного отношения к работе, отметила эксперт.

"Нелюбимая работа может привести к росту стресса и тревоги, что влияет на состояние организма. Развивается бессонница, может измениться пищевое поведение, снижается концентрация внимания. Также стресс может спровоцировать развитие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, шаблонно воспринимаемые как помогающие расслабиться", — отметила Исраелян.

Кроме того, нелюбимая работа грозит развитием цинизма. Как пояснила собеседница Лайфа, человек отказывается делать что-то дополнительно, мотивируя это тем, что "за это ему не платят". Также отказ от выполнения таких задач может быть связан с потерей смысла в том, что человек делает.

"Теряется понимание целей выполнения тех или иных задач, ценности результата, возникает ощущение, что работа не приносит никакой пользы. Помимо этого, нелюбимая работа может оказывать влияние на самооценку человека, веру в собственные силы", — заключила психолог.