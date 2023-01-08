Теракт с использованием ядовитых веществ предотвратили в Германии

На западе Германии в городе Кастроп-Рауксель по подозрению в подготовке теракта с применением ядовитых веществ задержан гражданин Ирана и, как полагают журналисты, его брат. Предполагаемые злоумышленники для атаки собирались использовать цианид и рицин, пишет Bild.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов следили за 32-летним иранцем в течение нескольких дней. Информация о подготовке теракта с использованием самодельной химической бомбы поступила немецким спецслужбам от "дружественной разведки". При обыске в квартире злоумышленников были найдены высокотоксичные химикаты. К слову, цианид является крайне токсичным ядом, а рицин в перечне Института имени Роберта Коха значится как "биологическое оружие".

А ранее Лайф сообщал, что полиция Турции задержала двух членов ИГИЛ*, планировавших "кровавый теракт" в Стамбуле. Одного из злоумышленников, который занимался изготовлением взрывчатки, поместили под стражу, в отношении другого начата процедура депортации. Задержанные являются гражданами Узбекистана и Таджикистана.