Полиция Турции задержала двух членов ИГИЛ, планировавших "кровавый теракт" в Стамбуле

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали двух членов группировки ДАИШ* (арабский акроним террористической организации ИГИЛ*), планировавших устроить "кровавый теракт" в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД республики.

Задержанные террористы в Турции. Фото © Anadolu

Как рассказали в полиции, 31 декабря машина, в которой находились подозреваемые, проигнорировала требование инспекторов об остановке в стамбульском районе Башакшехир. В итоге силовикам пришлось открыть стрельбу по колёсам авто. Одного из злоумышленников, который занимался изготовлением взрывчатки, поместили под стражу, в отношении другого начата процедура депортации. Задержанные являются гражданами Узбекистана и Таджикистана.

Ранее стало известно, что за ликвидацией главаря ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши стоит армия Сирии, а не оппозиционное движение. Операция правительственной армии при поддержке активистов прошла ещё 15 октября минувшего года в городе Джасим. Именно тогда на самом деле расправились с главарём и членами его группировки.