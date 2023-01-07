Деды Морозы из 14 российских регионов встретились в Москве
Обложка © АГН "Москва" / Новосильцев Артур
В Москве состоялся первый слёт Дедов Морозов из 14 регионов России — мероприятие оказалось рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. <...> Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", — рассказала она.
Москвичи и гости столицы 7 января могли встретить новогодних волшебников в парке "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и на ВДНХ.
Рекордный Всероссийский слёт региональных Дедов Морозов зафиксировало международное агентство регистрации достижений "Интеррекорд". Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Книге рекордов Гиннесса.
Ранее Лайф рассказывал, как наряжали новогодние ёлки в разных уголках России. В Перми, например, самыми популярными украшениями в этом году стали снеговики, ангелы, а также розовые и красные шарики, а в Екатеринбурге — снежинки и бубенчики.