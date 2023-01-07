Деды Морозы из 14 российских регионов встретились в Москве

В Москве состоялся первый слёт Дедов Морозов из 14 регионов России — мероприятие оказалось рекордным, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны — Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. <...> Они проводили мастер-классы, катались на коньках, общались с горожанами и туристами, дарили подарки и делились новогодним настроением", — рассказала она.

Москвичи и гости столицы 7 января могли встретить новогодних волшебников в парке "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и на ВДНХ.

Рекордный Всероссийский слёт региональных Дедов Морозов зафиксировало международное агентство регистрации достижений "Интеррекорд". Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Книге рекордов Гиннесса.