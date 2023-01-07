В Британии заподозрили спецслужбы Китая в слежке за передвижением правительственного авто
Газета "i": В правительственной машине Британии обнаружен китайский датчик слежения
В одной из правительственных машин Великобритании обнаружили датчик слежения китайского производства. Об этом сообщает британская газета "i" со ссылкой на источники в спецслужбах Соединённого Королевства.
Сотрудник британского ведомства заявил, что тщательная проверка правительственного автопарка была инициирована в связи с растущими опасениями властей по поводу шпионажа. В итоге был найден датчик с сим-картой, передающий своё местоположение.
"Это даёт возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности", — сказал источник.
Другой собеседник издания, ранее работавший в контрразведке Соединённого Королевства, считает, что информацию о перемещении британских высокопоставленных чиновников и дипломатов могли получать не только спецслужбы Китая, но и России.
Ранее сообщалось, что в Германии задержали сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже в пользу России. Данный инцидент, как считают немецкие журналисты, может стать одним из крупнейших шпионских дел в истории Федеральной разведывательной службы ФРГ.
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