Украина разрушает государственность, выполняя миссию НАТО в конфликте с Россией. Об этом в беседе с RT заявил политолог, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов. Так он прокомментировал слова министра обороны Незалежной Алексея Резникова о том, что ВСУ действуют в интересах Североатлантического альянса.

"Когда Резников говорит о какой-то украинской миссии НАТО, он глубоко ошибается. Это разрушает и государственность Украины, и уничтожает самих украинцев. Конец будет только один: все цели СВО будут выполнены, только Украины уже не будет", — отметил Морозов.

По словам эксперта, натовские генералы давно разработали план по уничтожению РФ и на протяжении 30 лет готовили из Украины "анти-Россию". Специалист подчеркнул, что альянс напрямую воюет против Москвы на территории Незалежной.