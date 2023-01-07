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Регион
Опубликовано 7 января 2023, 09:54

В Госдуме прокомментировали слова Резникова о роли НАТО на Украине

Депутат Госдумы Чепа: Министр обороны Украины Резников признал, что в ВСУ воюет НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников своими словами признал роль НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"НАТО воюет Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно. СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях", — сказал Чепа в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Резников проболтался, что ВСУ выполняют миссию НАТО, и подтвердил: альянс "воюет Украиной" в противостоянии с Москвой. Он также добавил, что западные политики регулярно говорят Незалежной о её роли "щита для всего цивилизованного мира".

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Ирина Фальке
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