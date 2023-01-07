В Госдуме прокомментировали слова Резникова о роли НАТО на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников своими словами признал роль НАТО в конфликте на Украине. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"НАТО воюет Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно. СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях", — сказал Чепа в беседе с РИА "Новости".