США вольют более 680 млн долларов в вооружение стран восточного блока НАТО

Соединённые Штаты Америки планируют выделить 682 миллиона долларов в качестве нового пакета военной помощи странам восточного блока НАТО. Деньги будут потрачены на приобретение вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодняшний пакет помощи включает в том числе $682 млн для региональных партнёров и партнёров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", — сказала она на брифинге.