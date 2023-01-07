США вольют более 680 млн долларов в вооружение стран восточного блока НАТО
Белый дом: США выделят $682 млн на вооружение стран восточного фланга НАТО
Соединённые Штаты Америки планируют выделить 682 миллиона долларов в качестве нового пакета военной помощи странам восточного блока НАТО. Деньги будут потрачены на приобретение вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Сегодняшний пакет помощи включает в том числе $682 млн для региональных партнёров и партнёров НАТО по восточному флангу НАТО на восполнение пожертвованной ими военной техники", — сказала она на брифинге.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.