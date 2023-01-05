Пушков: Расширение НАТО на восток привело Россию и Запад к "ледяной войне"

Такого глобального разрыва между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы "холодной войны", нынешние отношения стали "ледяной войной", к которой привела политика США по расширению НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Курс США и их союзников, как и состояние отношений между Западом и Россией, сейчас гораздо хуже, чем во времена "холодной войны" <...> США не хотят быть обвинёнными в стремлении вернуться к "холодной войне" — Cold War, но на деле ведут против России Ice War — "ледяную войну", — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор объяснил, что даже в годы "холодной войны" самолёты "Аэрофлота" летали в западные страны, Германия потребляла российский газ, а западные и советские лидеры проводили встречи и заключали важные договоры. Тогда же не было "ковровых" санкций, и не сворачивались торгово-экономические связи.

"И всё это — прямое следствие политики США по расширению НАТО на восток и включения в американскую орбиту стран постсоветского пространства, особенно важных для России в плане её безопасности", — отметил Пушков, подчеркнув, что это и привело к "ледяной войне", что бы ни утверждали США в своей новой Стратегии национальной безопасности.