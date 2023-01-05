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5 января, 15:20

Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишут СМИ

Mash: Никиту Михалкова экстренно госпитализировали с ковидом в Москве

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Москве экстренно госпитализировали режиссёра Никиту Михалкова, он находится в тяжёлом состоянии. Как пишет Mash, у 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию.

Изначально его доставили в ГКБ № 67, однако позже было решено перестраховаться и отправить режиссёра в ковидную больницу с реанимационной бригадой.

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В Башкирии две пенсионерки чудом спаслись от лавины, сошедшей с крыши дома

Лайф писал, что в Кузбассе экстренно госпитализировали школьника, попавшего под лавину. Сообщается, что десятилетний мальчик и его взрослый брат захотели покататься на ватрушках, однако их накрыл сошедший с вершины горы снег.

Матвей Шандрыголов

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