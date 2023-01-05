Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии, пишут СМИ
Mash: Никиту Михалкова экстренно госпитализировали с ковидом в Москве
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Москве экстренно госпитализировали режиссёра Никиту Михалкова, он находится в тяжёлом состоянии. Как пишет Mash, у 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию.
Изначально его доставили в ГКБ № 67, однако позже было решено перестраховаться и отправить режиссёра в ковидную больницу с реанимационной бригадой.
Лайф писал, что в Кузбассе экстренно госпитализировали школьника, попавшего под лавину. Сообщается, что десятилетний мальчик и его взрослый брат захотели покататься на ватрушках, однако их накрыл сошедший с вершины горы снег.