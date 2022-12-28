В Башкирии две пенсионерки чудом спаслись от лавины, сошедшей с крыши дома

На кадрах видно, как две женщины просто стояли возле подъезда, как вдруг с крыши на них полетела настоящая снежная лавина, которая могла запросто накрыть их. Однако пенсионерки не растерялись и вовремя отбежали от подъезда. Одна женщина упала, но спустя несколько секунд поднялась и отряхнулась. По некоторым данным, произойти инцидент мог из-за того, что коммунальщики не счищают вовремя снег с крыш.