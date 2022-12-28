В Башкирии две пенсионерки чудом спаслись от лавины, сошедшей с крыши дома
В Башкирии сошедшая с крыши лавина чуть не накрыла двух женщин
В городе Нефтекамске (Республика Башкортостан) две пенсионерки сумели чудом спастись от лавины, которая застала их прямо возле подъезда жилого дома. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.
Лавина сошла с крыши здания в Нефтекамске. Видео © LIFE
На кадрах видно, как две женщины просто стояли возле подъезда, как вдруг с крыши на них полетела настоящая снежная лавина, которая могла запросто накрыть их. Однако пенсионерки не растерялись и вовремя отбежали от подъезда. Одна женщина упала, но спустя несколько секунд поднялась и отряхнулась. По некоторым данным, произойти инцидент мог из-за того, что коммунальщики не счищают вовремя снег с крыш.
Ранее сообщалось, что в Красногорске 13-летнего сына банкира убило упавшим с крыши снегом. По нашим данным, после инцидента родные не сразу заметили сугроб, в котором оказался погибший мальчик. Подростка откопали, однако спасать его уже было поздно. Лайф также публиковал видео с места трагедии.
LIFE