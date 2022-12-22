Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 09:10
4600

Лайф публикует видео с места гибели 13-летнего сына банкира, которого убило упавшим снегом

Лайф публикует видео с места гибели 13-летнего сына экс-совладельца и председателя совета директоров "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова, на которого упал снег с крыши дома.

Лайф публикует видео с места гибели 13-летнего сына банкира, которого убило упавшим снегом. Видео © LIFE

Снежная глыба упала с большого коттеджа, с крыши которого даже сейчас свисают сосульки. Сама постройка расположена в подмосковной деревне Захарково. Как стало известно Лайфу, после инцидента родные не сразу заметили сугроб, в котором оказался погибший мальчик. Подростка откопали, однако спасать его уже было поздно.

На Ямале ребёнок, случайно потерянный отцом, провёл несколько часов на 40-градусном морозе

На Ямале ребёнок, случайно потерянный отцом, провёл несколько часов на 40-градусном морозе

Лайф сообщал, что трагедия произошла в подмосковном Красногорске. 13-летний сын экс-совладельца и председателя совета директоров "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова погиб после того, как на него упал снег с крыши.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров