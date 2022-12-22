Лайф публикует видео с места гибели 13-летнего сына банкира, которого убило упавшим снегом

Лайф публикует видео с места гибели 13-летнего сына экс-совладельца и председателя совета директоров "Алтайэнергобанка" Сергея Вострикова, на которого упал снег с крыши дома.

Снежная глыба упала с большого коттеджа, с крыши которого даже сейчас свисают сосульки. Сама постройка расположена в подмосковной деревне Захарково. Как стало известно Лайфу, после инцидента родные не сразу заметили сугроб, в котором оказался погибший мальчик. Подростка откопали, однако спасать его уже было поздно.