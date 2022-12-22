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22 декабря, 09:07
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"А нам не верили": Захарова назвала "новый флаг" Украины доказательством зависимости Киева от США

Захарова: "Новый флаг" Украины в очередной раз доказывает зависимость Киева от США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию украинского постпреда в ООН Сергея Кислицы. Речь идёт о фото, которое разместил дипломат в "Твиттере", а именно об американском звёздно-полосатом флаге в цветах Украины.

"Постпред Украины в ООН опубликовал в "Твиттере" новый флаг Украины. То, о чём мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!" — написала Захарова в телеграм-канале.

Скриншот сообщения постпреда Украины. Фото © Telegram / Мария Захарова

Скриншот сообщения постпреда Украины. Фото © Telegram / Мария Захарова

Таким образом, Кислица в очередной раз доказал зависимость Киева от Вашингтона, считает представитель МИД РФ.

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К слову, Кислица давно известен благодаря скандальным выходкам. К примеру, ранее он оскорбил российских дипломатов в ООН. В частности, он назвал логику Москвы "дебильной", а первого зампостпреда РФ Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН". Ответ от последнего не заставил себя долго ждать.

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

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