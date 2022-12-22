Зеленский не смог достичь цели визита к Байдену, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в США и переговоров с американским лидером Джо Байденом, а именно получить более современное оружие. Об этом пишет The Washington Post.

По мнению авторов издания, Зеленский и его команда продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон поставил Киеву более современное вооружение, однако Байден и его администрация отказываются это делать. При этом цели лидеров двух стран различались изначально. Так, глава Белого дома надеялся обсудить, "что Зеленский думает о дипломатии" и о возможном ускорении процесса переговоров. Украинский лидер, в свою очередь, рассчитывал говорить о вооружении.

"Практически не было признаков того, что ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Лайфа) это удалось, по крайней мере в краткосрочной перспективе", — отмечают авторы материала.

По мнению источника в Белом доме, новый созыв Конгресса США будет больше наполнен теми, кто выступает против предоставления военной помощи Киеву.