Визит в США лидера Украины Владимира Зеленского может означать, что позиция Запада по помощи Киеву "рушится" и там начинают переосмысливать политику поддержки Незалежной. Об этом пишет обозреватель Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, всё это тревожный сигнал для Запада.

"Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счёл бы необходимым покинуть свою осаждённую страну", — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, факт посещения Зеленским Вашингтона может означать истинную обеспокоенность украинского руководства нынешней обстановкой. Обозреватель считает, что США и НАТО хотели показать своё умение "доминировать" в событиях, когда приглашали Зеленского. При этом, отметил де Бреттон-Гордон, этот визит ничем не помог Киеву, а самому Зеленскому не нужно было прилетать "с чашей для пожертвований".