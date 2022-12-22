Россияне перечислили, что их больше всего бесит перед Новым годом (и это не пробки)

Постоянные пробки на дорогах оказались далеко не самой раздражающей особенностью предновогоднего периода для россиян. Есть вещи и похуже. Так, самым популярным стресс-фактором для опрошенных в декабре стала большая загруженность на работе — так ответили 26% респондентов. Исследование провёл онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и российский оператор экспресс-доставки СДЭК (результаты имеются в распоряжении Лайфа).

Ещё одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян оказались толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары (украшения, подарки). А вот погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего 9% респондентов отметили, что их раздражают снег и грязь, а темнота за окнами не нравится 5%. Пробки на дорогах оказались раздражающим фактором всего для 9% опрошенных.