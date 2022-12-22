Россияне перечислили, что их больше всего бесит перед Новым годом (и это не пробки)
Опрос: Очереди в ТЦ и рабочие дедлайны раздражают россиян перед Новым годом гораздо больше, чем пробки
Постоянные пробки на дорогах оказались далеко не самой раздражающей особенностью предновогоднего периода для россиян. Есть вещи и похуже. Так, самым популярным стресс-фактором для опрошенных в декабре стала большая загруженность на работе — так ответили 26% респондентов. Исследование провёл онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и российский оператор экспресс-доставки СДЭК (результаты имеются в распоряжении Лайфа).
Ещё одной неприятной чертой предновогоднего периода для шестой части россиян оказались толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары (украшения, подарки). А вот погодные условия, а именно слякоть под ногами и уменьшение светового дня, не так сильно тревожат россиян. Всего 9% респондентов отметили, что их раздражают снег и грязь, а темнота за окнами не нравится 5%. Пробки на дорогах оказались раздражающим фактором всего для 9% опрошенных.
Ранее россияне выбрали самый любимый новогодний фильм. На втором месте оказался "Иван Васильевич меняет профессию", за него отдали голоса 19%. На третьем — "Морозко", красочный фильм Александра Роу поддержали 15% респондентов. Кто же победил, читайте здесь.
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