Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 03:47

"Едь красиво!": Сноубордисты устроили эпичные заезды прямо по Владивостоку

Жители Владивостока устроили катания на сноубордах по городским дорогам

Некоторые жители Владивостока решили извлечь пользу из снегопада, обрушившегося на город, и "превратили" заснеженные склоны и дороги в трассы для катания на сноубордах. Видео с примером такого развлечения в комментариях назвали эпичным, оно облетело соцсети.

Жители Владивостока катаются на сноубордах по склонам в городе. Видео © Telegram / dpscontrol__125rus

"Красиво, красиво едь, отлично! Погнали! Зима на Владивостоке!"говорит оператор за кадром на видео, опубликованном в местном Telegram-канале.

В ролике показано, как сноубордисты съезжают со "склонов", а также ездят, зацепившись за внедорожник. Мнение публики разделилось. Одни не скрывают восхищения, пишут, как эпично это выгляди и выражают восхищение. Другие предупреждают, что это травмоопасно и советуют соблюдать меры безопасности.

Настоящей русской зимой обернётся новогодняя ночь в Центральной России

Настоящей русской зимой обернётся новогодняя ночь в Центральной России

Ранее Лайф писал, что после мощного снегопада ожидание автобуса в подмосковной Балашихе превратилось в испытание на стойкость. На одной из улиц выстроилась огромная очередь к остановке.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров