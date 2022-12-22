"Едь красиво!": Сноубордисты устроили эпичные заезды прямо по Владивостоку

Некоторые жители Владивостока решили извлечь пользу из снегопада, обрушившегося на город, и "превратили" заснеженные склоны и дороги в трассы для катания на сноубордах. Видео с примером такого развлечения в комментариях назвали эпичным, оно облетело соцсети.

Жители Владивостока катаются на сноубордах по склонам в городе. Видео © Telegram / dpscontrol__125rus

"Красиво, красиво едь, отлично! Погнали! Зима на Владивостоке!" — говорит оператор за кадром на видео, опубликованном в местном Telegram-канале.

В ролике показано, как сноубордисты съезжают со "склонов", а также ездят, зацепившись за внедорожник. Мнение публики разделилось. Одни не скрывают восхищения, пишут, как эпично это выгляди и выражают восхищение. Другие предупреждают, что это травмоопасно и советуют соблюдать меры безопасности.