Настоящей русской зимой обернётся новогодняя ночь в Центральной России

В новогоднюю ночь в регионах Центральной России ожидается настоящая русская зима. Таким предварительным прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передаёт ИА "Тульская служба новостей". Лёгкий мороз и небольшой снег тоже в программе, прогнозирует метеоролог.

"Ночью температура ожидается в пределах минус 7–12 градусов. Днём 1 января будет минус 3–8 градусов, по предварительным прогнозам. Высока вероятность и того, что в отдельных регионах ЦФО в Новый год будет идти небольшой снег", — поделился он.

Сами новогодние каникулы, добавил Леус, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.