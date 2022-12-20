Настоящей русской зимой обернётся новогодняя ночь в Центральной России
Синоптик Леус: В регионах ЦФО в новогоднюю ночь ожидается лёгкий мороз и небольшой снег
В новогоднюю ночь в регионах Центральной России ожидается настоящая русская зима. Таким предварительным прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передаёт ИА "Тульская служба новостей". Лёгкий мороз и небольшой снег тоже в программе, прогнозирует метеоролог.
"Ночью температура ожидается в пределах минус 7–12 градусов. Днём 1 января будет минус 3–8 градусов, по предварительным прогнозам. Высока вероятность и того, что в отдельных регионах ЦФО в Новый год будет идти небольшой снег", — поделился он.
Сами новогодние каникулы, добавил Леус, как и весь декабрь, могут быть холоднее нормы.
Ранее метеорологи рассказали, когда в зоне СВО ударят морозы. На данный момент погода там осенняя: в Херсонской области температура положительная, в Запорожье столбики термометров показывают один градус ниже нуля, а в Луганске и Донецке — минус 2–2,5 градуса. Стойкие морозы до 15 градусов ниже нуля возможны в этих регионах не ранее конца января – начала февраля.
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Агентство "Москва"