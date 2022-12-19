По мотивам мультсериала: В деревне Простоквашино пройдёт лыжный забег "Я сама сюда дошла"
Женский лыжный забег "Я сама сюда дошла" устроят в деревне Простоквашино
Обложка © Кадр © "Зима в Простоквашино". Режиссёр Владимир Попов, сценарист Эдуард Успенский / Кинопоиск
В деревне Простоквашино Тонкинского округа Нижегородской области стартует первый женский лыжный забег "Я сама сюда дошла". Он посвящён 85-летию со дня рождения известного писателя, автора цикла произведений "Всё Простоквашино" Эдуарда Успенского и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
По словам организаторов, основной целью данного мероприятия является популяризация зимних видов спорта и единственной в России деревни Простоквашино. По оценке координаторов, в забеге примут участие около ста лыжниц и 150 сопровождающих — взрослых и детей.
Протяжённость лыжной трассы составляет четыре километра. Каждая участница забега получит сувениры и сертификаты, а победительнице достанется главный приз — смарт-телевизор. Для всех гостей мероприятия организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. Например, они смогут попробовать чай со знаменитыми "неправильными" бутербродами по рецепту кота Матроскина, сфотографироваться на фоне тематической фотозоны и посетить ярмарку. Организаторы уже подумывают над тем, чтобы проводить забег ежегодно.
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