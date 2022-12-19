Более 300 фур скопилось в очереди на выезд из Калининградской области в Литву

Более 300 грузовиков скопилось на пункте пропуска (МАПП) Чернышевское на выезде из Калининградской области. Об этом сообщили в региональной таможне.

Как пишет РИА "Новости", сотрудники таможни связывают возникновение затора с "неритмичной работой литовской стороны". Что касается очереди на въезд в Россию с территории Литвы, то там в ожидании находится около 70 грузовых автомобилей. При этом за прошедшие сутки таможенники обработали 191 фуру на въезд в российский регион и 204 — на выезд.