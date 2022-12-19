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19 декабря, 12:56

Более 300 фур скопилось в очереди на выезд из Калининградской области в Литву

Более 300 грузовиков скопилось на пункте пропуска (МАПП) Чернышевское на выезде из Калининградской области. Об этом сообщили в региональной таможне.

"В настоящий момент очередь в направлении Литовской Республики насчитывает 320 большегрузов, нейтральная полоса заполнена — здесь находится 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной", — говорится в сообщении.

Как пишет РИА "Новости", сотрудники таможни связывают возникновение затора с "неритмичной работой литовской стороны". Что касается очереди на въезд в Россию с территории Литвы, то там в ожидании находится около 70 грузовых автомобилей. При этом за прошедшие сутки таможенники обработали 191 фуру на въезд в российский регион и 204 — на выезд.

В Литве неизвестные расстреливают калининградские фуры "за Украину"

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Минувшим летом Литва приняла решение прекратить железнодорожный транзит товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В результате ограничения коснулись до половины номенклатурных грузов.

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ТАСС / Виталий Невар

Максим Плетнёв

Комментарий

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евгений лопатинсегодня в 14:11

если честно мне стыдно за россию, мы не можем ответить даже прибалтийским шавкам, , я про сша и европу уже и не говорю

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