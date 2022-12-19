Четырёхлетняя дочка Лазарева перестала верить в Деда Мороза

Российский певец Сергей Лазарев поинтересовался у детей, верят ли они в Деда Мороза, и внезапно выяснил, что брат с сестрой не сходятся во мнениях по поводу существования волшебника.

Дети Сергея Лазарева разошлись во мнениях по поводу существования Деда Мороза. Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

"Никита, скажи пожалуйста, кто Ане сказал про Деда Мороза, что его не существует?" — спросил Лазарев.

Как утверждает на видео сын артиста Никита, он верит в Деда Мороза и ни в коем случае не говорил сестре, что его не существует. Аня отрицательно покачала головой, хитро улыбнулась и сказала: "Посмотрим". А вот её брат уже написал волшебнику письмо.