Путин наградит Пушилина и Пасечника орденами "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград, которая пройдёт в Екатерининском зале Кремля. Ими будет отмечена особо выдающаяся деятельность россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и морского транспорта.

Среди таких — старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, которым присвоено звание Героя России. Звания "Мать-героиня" в этот раз удостоены пять россиянок, родивших и воспитавших более 10 детей.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" были удостоены почётный научный руководитель ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, а также врио глав ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.