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19 декабря, 12:32

Путин наградит Пушилина и Пасечника орденами "За заслуги перед Отечеством"

Путин 20 декабря вручит государственные награды учёным, военным и священнослужителям

Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград, которая пройдёт в Екатерининском зале Кремля. Ими будет отмечена особо выдающаяся деятельность россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и морского транспорта.

Среди таких — старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, которым присвоено звание Героя России. Звания "Мать-героиня" в этот раз удостоены пять россиянок, родивших и воспитавших более 10 детей.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" были удостоены почётный научный руководитель ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, а также врио глав ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно

Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно

Лайф писал, что президент России Владимир Путин наградил "Волонтёра года", который со своей командой помог эвакуировать более 30 тысяч жителей Донбасса. Им оказался руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

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Kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

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