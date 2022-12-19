Горнолыжный курорт в Подмосковье выставили на продажу за 610 млн рублей

Горнолыжный курорт "Яхрома" в Дмитровском районе Московской области выставлен на продажу за 610,8 миллиона рублей. Об этом сообщают "Вести Подмосковья", ссылаясь на один из порталов частных объявлений.

Собственник, как говорится в тексте, готов предоставить потенциальным покупателям все финансовые показатели. При этом курорт продолжает работать и не находится в стадии банкротства. Компания получает доход от гостиничного бизнеса, спа, кафе, банкетов и корпоративов, аренды недвижимости и от эксплуатации горнолыжных склонов, а также проката инвентаря.

Продавец уточняет, что курорту принадлежат отели "Бумеранг" (четыре звезды с 40 номерами) и "Нирвана" (три звезды с 12 номерами). Кроме того, на продаже несколько гостиничных коттеджей, баня, бары и сами склоны.