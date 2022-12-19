Горнолыжный курорт в Подмосковье выставили на продажу за 610 млн рублей
В Подмосковье продаётся популярный горнолыжный курорт "Яхрома" за 610 млн рублей
Горнолыжный курорт "Яхрома" в Дмитровском районе Московской области выставлен на продажу за 610,8 миллиона рублей. Об этом сообщают "Вести Подмосковья", ссылаясь на один из порталов частных объявлений.
Собственник, как говорится в тексте, готов предоставить потенциальным покупателям все финансовые показатели. При этом курорт продолжает работать и не находится в стадии банкротства. Компания получает доход от гостиничного бизнеса, спа, кафе, банкетов и корпоративов, аренды недвижимости и от эксплуатации горнолыжных склонов, а также проката инвентаря.
Продавец уточняет, что курорту принадлежат отели "Бумеранг" (четыре звезды с 40 номерами) и "Нирвана" (три звезды с 12 номерами). Кроме того, на продаже несколько гостиничных коттеджей, баня, бары и сами склоны.
Ранее сообщалось, что организаторы подвели итоги народного онлайн-голосования в рамках национальной премии "Горы России". С 1 сентября по 15 октября граждане выбирали лучший отечественный горнолыжный курорт.
ТАСС / Михаил Джапаридзе