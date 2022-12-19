VK отметит Новый год серией увлекательных лекций с участием звёзд

Как сохранить здоровье, достичь успеха и построить крепкие отношения пользователи VK скоро смогут узнать из серии лекций в рамках масштабного новогоднего проекта "VK Место встречи идей". Спикерами станут популярные российские селебрити.

"Ольга Бузова расскажет, почему чуть не бросила школу, а Михаил Лабковский — о чёрном цвете. Все спикеры — яркие лидеры сообществ "ВКонтакте", а их лекции — визуализация того, о чём они рассказывают подписчикам в соцсети", — рассказали в пресс-службе.

Своими знаниями, идеями и прикладными советами на все случаи жизни поделятся со зрителями также математик Александра Скрипченко, спортивный YouTube-блогер Алексей Столяров, ресторатор Антон Пинский, искусствовед Ольга Свиблова и другие. Они также помогут пользователям поставить конкретные цели на 2023 год и расскажут, какие планы у них самих. Каждая серия проекта "VK Место встречи идей" включает три лекции спикеров. Выпуски можно будет найти в сообществе "ВКонтакте с авторами" 26 декабря, 3 и 7 января.