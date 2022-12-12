VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на Mail.ru

Поисковики go.mail.ru и mail.ru, которые принадлежат холдингу VK, начали работать с поисковой строкой "Яндекса". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу VK.

"После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов", — рассказали там.