VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на Mail.ru
Поисковики go.mail.ru и mail.ru, которые принадлежат холдингу VK, начали работать с поисковой строкой "Яндекса". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу VK.
"После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов", — рассказали там.
Также известно, что параметры поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри продуктов компании. В их числе социальная сеть "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru" и другие.
Лайф напоминает, что крупнейшую сделку в российском IT "Яндекс" и VK заключили в конце августа. После этого обмен активов одобрила Федеральная антимонопольная служба. Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин заметил, что эта сделка обеспечит потенциал для развития популярных сервисов.
ТАСС / Артём Геодакян