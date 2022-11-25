"Яндекс" объявил о возможном разделе бизнеса на российский и международный
Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу, которая со временем может выйти из числа её акционеров и сменить название. Об этом сообщили сотрудники компании.
В то же время новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.
"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд "Яндекса". Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", — заявили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что ФАС разрешила ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис" купить российский бизнес KFC. А в октябре владеющая KFC американская компания Yum! Brands продала 70 ресторанов "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's.
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