"Яндекс" объявил о возможном разделе бизнеса на российский и международный

Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу, которая со временем может выйти из числа её акционеров и сменить название. Об этом сообщили сотрудники компании.

В то же время новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.

"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд "Яндекса". Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", — заявили в пресс-службе.