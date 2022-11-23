Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт
IT-эксперт Глущенко заявил о развитии отечественных сервисов вопреки предвзятости YouTube
Поведение платформы "Ютуб" в отношении российских пользователей можно охарактеризовать как дискриминацию. Об этом рассказал Лайфу директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.
Он считает, что для американской компании стали нормой неисполнение российских законов, предвзятая модерация и блокировка аккаунтов госорганов, СМИ, блогеров и частного бизнеса.
"Прикрываясь расплывчатыми формулировками корпоративной политики, "Ютуб" может "забанить" практически любой российский контент. Свежий пример — блокировка в октябре этого года аккаунта Совета Федерации и удаление всех видеофайлов без возможности восстановления. И от подобной неожиданной цензуры не защищены даже создатели обычного развлекательного видео", — указал эксперт.
По мнению специалиста, "Ютубу" многое "сходит с рук", поскольку он является монополистом в своём сегменте и находится на втором месте по посещаемости в мире. Глущенко считает, что высокомерное поведение видеохостинга приводит к появлению его аналогов.
"В этом смысле показателен опыт Китая, где около 80% рынка занимают аналогичные сервисы: Tencent, iQIYI и Youku. Они предоставляют зрителям контент разного формата: телешоу, спорт, новости, сериалы, фильмы и стримы. Аналоги "Ютуба" существуют и в других странах: канадский Rumble, американский Vimeo, иранский Aparat, корейский Afreeca TV и, конечно, российские Rutube, "VK Видео" и Yappi", — добавил эксперт.
В качестве примера Глущенко отметил, что ежемесячная аудитория российского сервиса Rutube превысила 25 млн человек. Собеседник Лайфа добавил, что предвзятая политика иностранного видеохостинга только способствует укреплению позиций отечественных ресурсов.
Ранее член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил о том, что подать в суд на западные IT-корпорации — самое верное решение, если они не хотят договариваться во внесудебном порядке и продолжают нарушать законодательство России.
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