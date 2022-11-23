Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт

Поведение платформы "Ютуб" в отношении российских пользователей можно охарактеризовать как дискриминацию. Об этом рассказал Лайфу директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.

Он считает, что для американской компании стали нормой неисполнение российских законов, предвзятая модерация и блокировка аккаунтов госорганов, СМИ, блогеров и частного бизнеса.

"Прикрываясь расплывчатыми формулировками корпоративной политики, "Ютуб" может "забанить" практически любой российский контент. Свежий пример — блокировка в октябре этого года аккаунта Совета Федерации и удаление всех видеофайлов без возможности восстановления. И от подобной неожиданной цензуры не защищены даже создатели обычного развлекательного видео", — указал эксперт.

По мнению специалиста, "Ютубу" многое "сходит с рук", поскольку он является монополистом в своём сегменте и находится на втором месте по посещаемости в мире. Глущенко считает, что высокомерное поведение видеохостинга приводит к появлению его аналогов.

"В этом смысле показателен опыт Китая, где около 80% рынка занимают аналогичные сервисы: Tencent, iQIYI и Youku. Они предоставляют зрителям контент разного формата: телешоу, спорт, новости, сериалы, фильмы и стримы. Аналоги "Ютуба" существуют и в других странах: канадский Rumble, американский Vimeo, иранский Aparat, корейский Afreeca TV и, конечно, российские Rutube, "VK Видео" и Yappi", — добавил эксперт.

В качестве примера Глущенко отметил, что ежемесячная аудитория российского сервиса Rutube превысила 25 млн человек. Собеседник Лайфа добавил, что предвзятая политика иностранного видеохостинга только способствует укреплению позиций отечественных ресурсов.