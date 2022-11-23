Восьмилетнего угонщика из Анапы два года назад нашли избитым в затопленной квартире

Восьмилетнего мальчика, который угнал у отца микроавтобус в Анапе, два года назад нашли избитым в затопленной квартире на улице Видова в Новороссийске, сообщает kp.ru. К слову, отец, который воспитывает сына один, уже заявил, что у ребёнка психическое расстройство и он иногда не понимает, что делает.

Весной 2020 года юного "водителя" пришлось спасать от матери, которая издевалась над ним. Мальчика с многочисленными ссадинами и гематомами обнаружили соседи, которые в очередной раз поднялись разбираться с женщиной из-за затопленной квартиры. Дверь, однако, в тот момент никто не открыл, поэтому её пришлось взламывать.

Позже выяснилось: мальчика зовут Женя. Соседи заявили, что заметили на предплечьях ребёнка следы от зубов, будто его кусала мать. После этого неравнодушные люди решили забрать мальчика. Они рассказали, что Женя с трудом разговаривает. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы тела. Как выяснилось позже, побои мальчик терпел в течение нескольких месяцев — мать начала его истязать после того, как из семьи ушёл отец.

"Ребёнок — родной сын 33-летней Валентины. Она получила квартиру от государства как сирота. Сама воспитывалась в детском доме. До этого момента никаких сигналов от этой семьи не поступало. В комиссии по делам несовершеннолетних материалов по этой семье не фиксировалось", — отметили в мэрии Новороссийска.

Затем по факту избиения следователи возбудили уголовное дело, горе-мать посадили под домашний арест, приговорили к трём годам и одному месяцу колонии. Кроме того, её лишили родительских прав. Женя же отправился к отцу, который признался, что замечал синяки у ребёнка, но не мог представить, что всё так серьёзно.

И вот спустя два года после той страшной истории семья вновь попала в поле зрения правоохранителей. Стоит отметить, что во время нахождения за рулём мальчик повредил три припаркованных автомобиля. В беседе с "Москвой 24" юрист Мария Ярмуш заявила, что случившееся подпадает под административную статью об управлении транспортным средством водителем, который не имеет на это права.

"Поскольку ребёнок заведомо не обладает правом управления транспортным средством, за это для владельца предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей", — рассказала она.

Эксперт отметила, что владельцы повреждённых автомобилей могут взыскать с отца мальчика убытки, при этом потери им должны возместить и страховые компании, которые подадут иски. В то же время мужчина может быть наказанным по административной статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей. Юрист отметила, что в этом вопросе будут разбираться органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних.

Между тем сам ребёнок не несёт ответственности за случившееся. Однако если мальчик и раньше вёл себя таким образом, то его могут поставить на учёт и назначить работу с детским психологом, сказала специалист. Заметим, что бывшая соседка семьи ранее заявила, что Женя минувшим летом бросился на неё с ножом. Это произошло после того, как она увидела, что мальчик ломает задний дворник машины и царапает его.