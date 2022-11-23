"Пессимисты ошибались": Мишустин дал прогноз по ВВП России по итогам года

Экономика России продолжает успешно адаптироваться к существующим вызовам и демонстрирует устойчивость к целому ряду рисков. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, спад ВВП по итогам текущего года может составить менее трёх процентов.

"Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались. По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", — сказал глава кабмина в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам Мишустина, инфляция в стране снизилась, сейчас она находится на уровне чуть больше 12%, во многих европейских странах этот показатель гораздо выше. Также на низких показателях в РФ сегодня находится уровень безработицы. В то же время премьер отметил, что в связи со структурной перестройкой экономики не исключены и изменения на трудовом рынке, в некоторых отраслях уже наблюдается дефицит кадров.