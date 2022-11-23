Макрон анонсировал "прямые контакты" с Путиным в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Его слова приводит AFP.

"Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни", — сказал Макрон.

Французский лидер признался, что в первую очередь планирует обсудить вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.