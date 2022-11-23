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23 ноября, 14:54

Макрон анонсировал "прямые контакты" с Путиным в ближайшие дни

Макрон заявил, что в ближайшие дни обсудит с Путиным атомную энергетику и Запорожскую АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Его слова приводит AFP.

"Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни", — сказал Макрон.

Французский лидер признался, что в первую очередь планирует обсудить вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В МАГАТЭ сообщили о продвижении в ситуации с ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о продвижении в ситуации с ЗАЭС

Напомним, на данный момент Путин находится в Ереване, куда он прилетел на заседание ОДКБ и встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Перед совместным фото российский лидер провёл короткие "переговоры" с вновь избранным президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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