Макрон анонсировал "прямые контакты" с Путиным в ближайшие дни
Макрон заявил, что в ближайшие дни обсудит с Путиным атомную энергетику и Запорожскую АЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Его слова приводит AFP.
"Я рассчитываю на прямые контакты с Путиным в ближайшие дни", — сказал Макрон.
Французский лидер признался, что в первую очередь планирует обсудить вопросы, связанные с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Напомним, на данный момент Путин находится в Ереване, куда он прилетел на заседание ОДКБ и встречу с армянским премьером Николом Пашиняном. Перед совместным фото российский лидер провёл короткие "переговоры" с вновь избранным президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
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