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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 17:44

В сборной Хорватии заявили, что уровень организации ЧМ в России был выше, чем в Катаре

Защитник Хорватии Ловрен заявил, что Россия организовала чемпионат мира лучше, чем Катар

Россия лучше провела чемпионат мира по футболу в 2018 году, чем Катар проводит в нынешнем. Об этом заявил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, находящийся в расположении национальной команды на ЧМ.

"Сравнить чемпионат мира 2018-го и 2022-го? Россия лучше!" — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче группы F на чемпионате мира
Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче группы F на чемпионате мира

Напомним, на чемпионате мира в России сборная Хорватии дошла до финала, где уступила команде Франции. Для хорватов этот результат стал лучшим в истории.

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Федерация футбола Хорватии / Drago Sopta

Артур Лапсаков
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