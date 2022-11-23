В сборной Хорватии заявили, что уровень организации ЧМ в России был выше, чем в Катаре

Россия лучше провела чемпионат мира по футболу в 2018 году, чем Катар проводит в нынешнем. Об этом заявил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен, находящийся в расположении национальной команды на ЧМ.

"Сравнить чемпионат мира 2018-го и 2022-го? Россия лучше!" — приводит его слова "Спорт-Экспресс".