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23 ноября, 14:38

Игроки сборной Германии закрыли рты на групповом фото на ЧМ, выразив протест ФИФА

<p>Игроки сборной Германии с закрытыми ртами. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1595405792957562880/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Germany</a></p>

Игроки сборной Германии с закрытыми ртами. Обложка © Twitter / Germany

Игроки сборной Германии закрыли рты руками на групповой фотографии перед матчем чемпионата мира с Японией. Таким образом футболисты выразили протест ФИФА, запретившей носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности.

"Нашей капитанской повязкой мы хотели продемонстрировать те ценности, которыми живём в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Речь идёт не о политической акции. Права человека не подлежат обсуждению. Для нас это само собой разумеется, но, к сожалению, это всё ещё не так", — сказано в заявлении сборной в "Твиттере".

Как указали в Германии, запретить повязку для них всё равно что закрыть рот. В этом и был смысл акции.

На ЧМ в Катаре у журналиста отобрали флаг штата Бразилии, приняв его за символ ЛГБТ

На ЧМ в Катаре у журналиста отобрали флаг штата Бразилии, приняв его за символ ЛГБТ

Ранее Лайф рассказывал, что Германия и ещё шесть европейских сборных отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ в Катаре. Среди них — Англия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания. Толчком для этого послужило уведомление ФИФА в адрес Английской футбольной ассоциацию (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Артур Лапсаков

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