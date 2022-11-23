Игроки сборной Германии закрыли рты на групповом фото на ЧМ, выразив протест ФИФА

"Нашей капитанской повязкой мы хотели продемонстрировать те ценности, которыми живём в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Речь идёт не о политической акции. Права человека не подлежат обсуждению. Для нас это само собой разумеется, но, к сожалению, это всё ещё не так", — сказано в заявлении сборной в "Твиттере".