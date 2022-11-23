Игроки сборной Германии закрыли рты на групповом фото на ЧМ, выразив протест ФИФА
Игроки сборной Германии с закрытыми ртами. Обложка © Twitter / Germany
Игроки сборной Германии закрыли рты руками на групповой фотографии перед матчем чемпионата мира с Японией. Таким образом футболисты выразили протест ФИФА, запретившей носить капитанские повязки в поддержку инклюзивности.
"Нашей капитанской повязкой мы хотели продемонстрировать те ценности, которыми живём в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Речь идёт не о политической акции. Права человека не подлежат обсуждению. Для нас это само собой разумеется, но, к сожалению, это всё ещё не так", — сказано в заявлении сборной в "Твиттере".
Как указали в Германии, запретить повязку для них всё равно что закрыть рот. В этом и был смысл акции.
Ранее Лайф рассказывал, что Германия и ещё шесть европейских сборных отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ в Катаре. Среди них — Англия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания. Толчком для этого послужило уведомление ФИФА в адрес Английской футбольной ассоциацию (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.