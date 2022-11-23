Водителям дали совет, как добиться компенсации за упавшую на авто глыбу льда

При повреждении автомобиля сосулькой или глыбой льда, упавшей с крыши, необходимо сфотографировать повреждения и вызвать полицию. В дальнейшем нужно добиваться компенсации ущерба, считает автоюрист Лев Воропаев.

"Первым делом надо сделать фотографии места, с которого упал лёд, и самого автомобиля — это будет являться доказательством в суде. Дальше нужно вызвать сотрудников полиции (это либо участковый уполномоченный, либо ППС), которые должны подъехать на место, зафиксировать повреждения и составить протокол осмотра. Скорее всего, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении дела", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Ущерб за такое повреждение обычно возмещает юрлицо, которому принадлежит здание, или обслуживающая компания. Сначала можно попробовать предложить заплатить компенсацию добровольно, без обращения в суд. Для этого необходимо провести платную оценку повреждения. Если вопрос не удаётся решить мирно, остаётся идти в суд.

Если лёд упал с жилого дома, то ответственность может нести управляющая компания или собственник квартиры. Однако в большинстве случаев всё же отвечает первая, добавил эксперт. Также возмещение ущерба возможно за счёт страховой компании, если у водителя есть каско и падение льда прописано в договоре как страховой случай.

Однако иногда компенсация за такое повреждение водителям невозможна. Например, если автомобилист неправильно припарковался. Также бывают случаи, когда суды делят вину между владельцем машины и управляющей компанией.