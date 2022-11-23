Водителям дали совет, как добиться компенсации за упавшую на авто глыбу льда
Автоюрист Воропаев рекомендовал сразу фиксировать повреждения при падении на машину льда
При повреждении автомобиля сосулькой или глыбой льда, упавшей с крыши, необходимо сфотографировать повреждения и вызвать полицию. В дальнейшем нужно добиваться компенсации ущерба, считает автоюрист Лев Воропаев.
"Первым делом надо сделать фотографии места, с которого упал лёд, и самого автомобиля — это будет являться доказательством в суде. Дальше нужно вызвать сотрудников полиции (это либо участковый уполномоченный, либо ППС), которые должны подъехать на место, зафиксировать повреждения и составить протокол осмотра. Скорее всего, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении дела", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
Ущерб за такое повреждение обычно возмещает юрлицо, которому принадлежит здание, или обслуживающая компания. Сначала можно попробовать предложить заплатить компенсацию добровольно, без обращения в суд. Для этого необходимо провести платную оценку повреждения. Если вопрос не удаётся решить мирно, остаётся идти в суд.
Если лёд упал с жилого дома, то ответственность может нести управляющая компания или собственник квартиры. Однако в большинстве случаев всё же отвечает первая, добавил эксперт. Также возмещение ущерба возможно за счёт страховой компании, если у водителя есть каско и падение льда прописано в договоре как страховой случай.
Однако иногда компенсация за такое повреждение водителям невозможна. Например, если автомобилист неправильно припарковался. Также бывают случаи, когда суды делят вину между владельцем машины и управляющей компанией.
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