В Европе объявили срочный сбор генераторов для Украины
Глава Европарламента Метсола заявила о запуске инициативы по сбору генераторов для Украины
Председатель Европарламента Роберта Метсола запустила инициативу по сбору электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения Украины. Ожидается, что крупнейшие европейские города выделят сотни агрегатов, в том числе промышленных, которые будут направлены на территорию Незалежной при координации Еврокомиссии.
"Совместно с европейскими городами мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов", — отметила Метсола на пресс-конференции в Страсбурге.
Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
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