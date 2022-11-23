В Европе объявили срочный сбор генераторов для Украины

Председатель Европарламента Роберта Метсола запустила инициативу по сбору электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения Украины. Ожидается, что крупнейшие европейские города выделят сотни агрегатов, в том числе промышленных, которые будут направлены на территорию Незалежной при координации Еврокомиссии.