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23 ноября, 14:21

В Европе объявили срочный сбор генераторов для Украины

Глава Европарламента Метсола заявила о запуске инициативы по сбору генераторов для Украины

Председатель Европарламента Роберта Метсола запустила инициативу по сбору электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения Украины. Ожидается, что крупнейшие европейские города выделят сотни агрегатов, в том числе промышленных, которые будут направлены на территорию Незалежной при координации Еврокомиссии.

"Совместно с европейскими городами мы обеспечим массовые поставки электрогенераторов", — отметила Метсола на пресс-конференции в Страсбурге.

Во всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Во всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.

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Unsplash

Наталья Исакова

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