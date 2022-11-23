Блэкаут на Украине: Воды, света и мобильной связи нет почти во всех областях
Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Львов частично остались без света
Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье частично остались без света после российского удара по объектам инфраструктуры 23 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ. Перебои с электроэнергией и мобильной связью также фиксируют в городе Сумы, а Львов оказался полностью обесточен.
"Весь город без света. Ждём дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", — информирует горожан в своём телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
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