ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 12:52
5299

Блэкаут на Украине: Воды, света и мобильной связи нет почти во всех областях

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Львов частично остались без света

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье частично остались без света после российского удара по объектам инфраструктуры 23 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ. Перебои с электроэнергией и мобильной связью также фиксируют в городе Сумы, а Львов оказался полностью обесточен.

"Весь город без света. Ждём дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", — информирует горожан в своём телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины
Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

BannerImage

Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar