Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 12:52

Блэкаут на Украине: Воды, света и мобильной связи нет почти во всех областях

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Львов частично остались без света

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье частично остались без света после российского удара по объектам инфраструктуры 23 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ. Перебои с электроэнергией и мобильной связью также фиксируют в городе Сумы, а Львов оказался полностью обесточен.

"Весь город без света. Ждём дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", — информирует горожан в своём телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров