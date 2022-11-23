Блэкаут на Украине: Воды, света и мобильной связи нет почти во всех областях

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье частично остались без света после российского удара по объектам инфраструктуры 23 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ. Перебои с электроэнергией и мобильной связью также фиксируют в городе Сумы, а Львов оказался полностью обесточен.

"Весь город без света. Ждём дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", — информирует горожан в своём телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.