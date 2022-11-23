Мишустин: Уровень безработицы в РФ остаётся крайне низким

В России безработица держится на крайне низком уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

"Уровень безработицы остаётся на крайне низких значениях", — сказал он, отметив, что в сентябре этот показатель был менее 4%.

По словам Мишустина, такого результата удалось добиться благодаря принятым по поручениям президента мерам по поддержке занятости, в том числе профилактическим. Среди таких решений премьер упомянул продление до конца 2023 года помощи гражданам, которые ищут работу.