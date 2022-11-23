Зрители спектакля в Тель-Авиве довели Пугачёву до слёз её же песней

"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Аллы Пугачёвой во время видеоспектакля в Тель-Авиве, куда артистка пришла в компании супруга Максима Галкина*. Видео с мероприятия разлетелось в соцсетях.

"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачёвой в Тель-Авиве. Видео © VK / Хорошие новости России, позитивные новости мира

На кадрах видно, что израильская публика встретила аплодисментами Пугачёву, присутствующие стали хором исполнять популярный хит. Сама же 73-летняя певица начала снимать зрителей на смартфон. По всей видимости, такой тёплый приём сильно растрогал артистку — очевидцы сообщили, что Примадонна даже всплакнула.

Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".