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23 ноября, 12:26

Зрители спектакля в Тель-Авиве довели Пугачёву до слёз её же песней

"Гоголь-центр" включил "Миллион алых роз" для Пугачёвой во время спектакля в Тель-Авиве

"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Аллы Пугачёвой во время видеоспектакля в Тель-Авиве, куда артистка пришла в компании супруга Максима Галкина*. Видео с мероприятия разлетелось в соцсетях.

"Гоголь-центр" включил песню "Миллион алых роз" для Пугачёвой в Тель-Авиве. Видео © VK / Хорошие новости России, позитивные новости мира

На кадрах видно, что израильская публика встретила аплодисментами Пугачёву, присутствующие стали хором исполнять популярный хит. Сама же 73-летняя певица начала снимать зрителей на смартфон. По всей видимости, такой тёплый приём сильно растрогал артистку — очевидцы сообщили, что Примадонна даже всплакнула.

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Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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VK / Хорошие новости России, позитивные новости мира

Наталья Исакова

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