Набросившаяся на "неадекватную" Кудрявцеву Катя Лель объяснила конфликт провокацией

Исполнительница популярных песен "Долетай" и "Муси-пуси" Катя Лель оправдалась за негатив в адрес Леры Кудрявцевой. Напомним, певица в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" заявила о неадекватности телеведущей, когда та высказала мнение о выступлении Лель. Катя должна была перепеть хит "Шоколадный заяц" покойного Пьера Нарцисса, но добавила к композиции и часть своей песни "Мой мармеладный". В итоге дивы устроили словесную перепалку, и пришлось даже вмешаться ведущей программы Лолите Милявской.

"Я и представить себе не могла, что может быть такая реакция. И от кого? От моих подруг. Когда я родила 13 лет назад, Лолита приезжала ко мне в роддом. Будучи беременной, я участвовала в проекте "Суперстар", а она тогда была ведущей", — цитирует Лель телеграм-канал "Звёздная пыль".