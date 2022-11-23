Набросившаяся на "неадекватную" Кудрявцеву Катя Лель объяснила конфликт провокацией
Лель призналась, что не ожидала от подруг — Кудрявцевой и Лолиты — столь негативной реакции. И заметила, что задумка номера в программе "Суперстар! Возвращение" принадлежит не ей, а команде шоу.
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Исполнительница популярных песен "Долетай" и "Муси-пуси" Катя Лель оправдалась за негатив в адрес Леры Кудрявцевой. Напомним, певица в эфире шоу "Суперстар! Возвращение" заявила о неадекватности телеведущей, когда та высказала мнение о выступлении Лель. Катя должна была перепеть хит "Шоколадный заяц" покойного Пьера Нарцисса, но добавила к композиции и часть своей песни "Мой мармеладный". В итоге дивы устроили словесную перепалку, и пришлось даже вмешаться ведущей программы Лолите Милявской.
"Я и представить себе не могла, что может быть такая реакция. И от кого? От моих подруг. Когда я родила 13 лет назад, Лолита приезжала ко мне в роддом. Будучи беременной, я участвовала в проекте "Суперстар", а она тогда была ведущей", — цитирует Лель телеграм-канал "Звёздная пыль".
Артистка заметила, что и с Кудрявцевой у неё "чудесные отношения", поэтому ситуацию в шоу Катя оценивает как заранее спланированную провокацию для того, чтобы вызвать её на конфликт. Лель также добавила, что задумка номера принадлежит команде программы. "У меня не было цели исполнить свой хит, как это преподнесла Лера. Номер начался и закончился песней "Шоколадный заяц", но Лера почему-то этого не услышала и не поняла", — подчеркнула звезда.