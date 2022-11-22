9 типичных фраз родителей, которые не улучшают ситуацию, а только разрушают психику ребёнка

Быть родителями — уже тяжело, а хорошими воспитателями — ещё труднее. Дети, особенно маленькие, часто капризничают, не слушаются и продолжают баловаться, не обращая внимания на замечания взрослых. И в такие моменты важно понимать, что ребёнок не всегда действует назло. Однако многих родителей "неподобающее" поведение выводит, и вскоре маленький человек в свою сторону слышит выражения, способные обеспечить ему травму на всю жизнь. Какими фразами ни в коем случае нельзя бросаться в адрес детей?

"Ты думаешь только о себе"

Одна из самых распространённых фраз-упрёков, которые вылетают в неугодные для родителей моменты. Но кроется в этих словах как раз эгоизм взрослых. Потому как мамы и папы хотят, чтобы ребёнок в первую очередь думал про их интересы, а уже на второе место ставил себя. Родители требуют от малыша полностью подстроиться под собственные потребности, лишая возможности быть собой.

"Хватит вести себя как маленький"

Использовать фразу "Ты ведёшь себя как маленький" против ребёнка совершенно ни к чему. Фото © Shutterstock

В каких-то ситуациях сказать сыну или дочери-подростку такие слова, может, и приемлемо. Но зачем использовать эту фразу против действительно маленького ребёнка? Ответ прост: переложить ответственность, сделать для себя удобным поведение и мысли чада. Вот только избыточное и гнетущее чувство "взрослости" не отразится положительно, а обернётся лишь травмой в более зрелом возрасте и лишением детства.

"Бери пример с (имя), он хороший мальчик"

Может, намерения взрослого, кто так говорит, и хорошие. Например, родитель пытается показать ребёнку, что можно вести себя как-то иначе, чтобы приобрести необходимые для успеха качества. Но в любых фразах типа "Посмотри на другого и делай, как он" кроется подтекст "Не будь собой". Некоторым мамам и папам не нравится, что у них более шумные и активные дети, которые приносят не только пятёрки, но и тройки, замечания. Вот и пытаются изменить их. Слыша подобное, ребёнок делает вывод, что его не любят, что он хуже других. Во взрослом возрасте личность, кому часто говорили такие слова, не сможет нормально отстаивать своё мнение и добиваться высот в карьере. А зачем? Он же всегда окажется хуже других.

"И на что ты только тратишь своё время, ужас"

Фраза, которой родители перекладывают на детей собственную неуверенность. Фото © Shutterstock

В этом случае взрослые прибегают к ещё одному рычагу управления ребёнком — через стыд. Это чувство даже опаснее и более травмирующее, чем вина. Подобными фразами родители высказывают недовольство, что маленький человек ведёт себя не так, как им хотелось бы, как они ожидали. Чаще всего таким образом родители перекладывают на детей собственную неуверенность. Им не хватило смелости покрасить волосы в синий или записаться на бальные танцы, так почему у малыша всё это должно быть?

"Будешь так себя вести — отдам в детдом"

Все, наверное, хотя бы раз при непослушании слышали подобную фразу от родителей или родственников. Мол, придёт полицейский, злой волк, доктор или ребёнка вообще отдадут в детдом, Бабе-яге или Бабайке на перевоспитание. Взрослые через запугивание хотят подчинить ребёнка своей воле, даже не подозревая, насколько ужасно маленькому человеку услышать подобное. Родители — главный гарант безопасности в детстве, а с такими фразами чувство защищённости исчезает. Поэтому во взрослой жизни человек может обзавестись неврозами и избегающим типом поведения.

"Если бы не ты, я бы всего добилась"

Ужасная фраза, которая подсознательно показывает ребёнку, насколько тот выглядит обузой в глазах родителей. А ещё говорит о сожалении взрослых, что они вообще решились родить сына или дочь. Теперь по поводу и без напоминают о своей "жертве", внушая малышу не только чувство вины, но и мысль, что тот им обязан появлением на свет. Это крайне опасные для психики маленького человека слова, никогда не говорите, что не хотели малыша.

"От тебя никакого толку, дай, я сам сделаю"

В подобных фразах и последующих действиях проскальзывает неправильно выраженная забота. Видя, как чадо никак не может порезать хлеб нормально, с криками папа или мама стремится помочь и отрезает несчастный кусок самостоятельно. Чем лишает ребёнка возможности попытаться и добиться результата. В будущем такое поведение родителей может обернуться тем, что человек не станет даже прикладывать усилий. Потому что знает, что есть тот, кто сделает за него. Он-то "ни на что не годен".

"А почему не пять?"

Истинный смысл фразы "Почему не пятёрка?" в том, что ребёнок не дотягивает до поставленной ему планки. Фото © Shutterstock

К сожалению, многим в детстве приходилось слышать подобный упрёк от родителей. Может показаться, что это лишь простое любопытство. Однако истинный смысл фразы в том, что ребёнок не дотягивает до поставленной ему планки. Получить четвёрку — уже достижение, ради которого маленький человек старался. Не стоит обесценивать, иначе чадо заработает синдром отличника и, повзрослев, не будет считать себя достойным чего-то, если не выполнил работу идеально и с первого раза.

"Мы с отцом ради тебя из кожи вон лезем"