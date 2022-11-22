Стало известно, сколько призывников из Подмосковья получили отсрочку от службы

В 2022 году впервые отсрочку от срочной службы в армии получили работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие высшее образование. И в Подмосковье таких призывников оказалось 250 человек. Об этом рассказал военный комиссар региона Алексей Астахов в беседе с телеканалом "360". Он отметил, что в основном речь идёт об инженерах и конструкторах.

А с прошлого года отсрочку от призыва стали получать сотрудники IT-отрасли, в текущем году такая норма сохранилась.

"У нас это порядка 1000 человек, которые освобождены от призыва в соответствии с приказом президента. Списки на них поступили ещё в сентябре, и мы по военным комиссариатам муниципальных образований их разослали", — рассказал Астахов.

Он отметил, что большой категории призывников выдали отсрочку от службы в связи с получением образования. При этом речь идёт не только о студентах вузов, но и об учащихся профессиональных колледжей. По словам Астахова, таких ребят в регионе более 80 тысяч, из них половина учится в высших учебных заведениях, 35% — в средних профессиональных, а остальные — школьники.