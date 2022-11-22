Умер сын пособника нацистов Шухевича, которого на Украине признали героем

Сын командующего ОУН-УПА* Романа Шухевича скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщают во вторник украинские СМИ. Юрий Шухевич умер в Германии, где находился на лечении последние месяцы.

Шухевич — советский диссидент и политзаключённый, отбывший в местах лишения свободы в общей сложности около 30 лет. После Евромайдана был избран в Верховную раду по спискам Радикальной партии Олега Ляшко и был одним из авторов законопроекта о разрыве дипломатических отношений с Россией. Престарелого депутата регулярно увозили с заседаний на скорой. В 2006 году ему присвоили звание Героя Украины, но популярность Шухевича существенно возросла именно после 2014 года: помимо приглашения в парламент его регулярно звали на телешоу и встречи с ультранационалистической молодёжью.

Его отец Роман Шухевич наряду со Степаном Бандерой считается коллаборационистом, который был лоялен к нацистам в годы Второй мировой войны и даже после её окончания не прекратил вооружённой борьбы. По данным ряда исследователей, он был причастен к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины. Лишь 5 марта 1950 года главнокомандующий УПА Роман Шухевич был застрелен. На протяжении пяти лет ему удавалось скрываться от МГБ и разъезжать по Украине. Как его искали и задерживали, читайте в материале Лайфа.