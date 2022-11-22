Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 13:42

Врач предупредила о риске развития люмбаго и ишиаса из-за смартфонов

Врач Чистякова заявила, что частое пользование смартфоном чревато болями в спине

Смартфоны вызывают заболевания опорно-двигательного аппарата, предупредила спортивный врач Александра Чистякова. По её словам, чрезмерное увлечение гаджетами приводит не только к искривлению осанки, но и к остеохондрозу и люмбаго — внезапно возникшей сильной боли в пояснице. Кроме того, страсть к смартфонам чревата ишиасом (боль по ходу седалищного нерва), радикулопатией (недуг периферической нервной системы) и другими заболеваниями позвоночника.

Проблемы, особенно в шейном отделе, как указала медик, появляются из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона. Дело в том, что мышцы шеи рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес головы, но с каждым сантиметром её наклона нагрузка на шею увеличивается в разы. Таким образом, по той причинне, что человек зачастую долгое время зависает в телефоне в неудобной позе, у него возникают боли в голове, шее или суставах. Кроме того, из-за такого положения может произойти защемление срединного нерва в запястном канале, что приводит к туннельному синдрому.

"Наклон головы на 15 градусов увеличивает нагрузку на позвоночник на 14 килограммов, на 30 градусов — прибавляет ещё 20 килограммов, 45 градусов — ещё 25 килограммов. Попробуйте измерить угол, под которым вы сёрфите в соцсетях, вероятно, он будет больше — около 30–60 градусов", — приводит "Газета.ru" слова Чистяковой.

Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки

Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки

Ранее Лайф писал, что продолжительное использование компьютера вредит глазам, после 8–12 часов перед экраном возникает их сухость и снижается острота зрения, даже работа с гаджетами лёжа на диване представляет опасность.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров