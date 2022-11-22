Врач предупредила о риске развития люмбаго и ишиаса из-за смартфонов

Смартфоны вызывают заболевания опорно-двигательного аппарата, предупредила спортивный врач Александра Чистякова. По её словам, чрезмерное увлечение гаджетами приводит не только к искривлению осанки, но и к остеохондрозу и люмбаго — внезапно возникшей сильной боли в пояснице. Кроме того, страсть к смартфонам чревата ишиасом (боль по ходу седалищного нерва), радикулопатией (недуг периферической нервной системы) и другими заболеваниями позвоночника.

Проблемы, особенно в шейном отделе, как указала медик, появляются из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона. Дело в том, что мышцы шеи рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес головы, но с каждым сантиметром её наклона нагрузка на шею увеличивается в разы. Таким образом, по той причинне, что человек зачастую долгое время зависает в телефоне в неудобной позе, у него возникают боли в голове, шее или суставах. Кроме того, из-за такого положения может произойти защемление срединного нерва в запястном канале, что приводит к туннельному синдрому.

"Наклон головы на 15 градусов увеличивает нагрузку на позвоночник на 14 килограммов, на 30 градусов — прибавляет ещё 20 килограммов, 45 градусов — ещё 25 килограммов. Попробуйте измерить угол, под которым вы сёрфите в соцсетях, вероятно, он будет больше — около 30–60 градусов", — приводит "Газета.ru" слова Чистяковой.