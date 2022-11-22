Родителям рассказали, что делать с располневшим после каникул у бабушки ребёнком

Вернувшемуся от бабушки располневшему ребёнку нужно восстановить здоровый режим питания и прежде всего сократить сладости в рационе. Об этом Лайфу рассказала диетолог Марина Макиша.

"Дело в том, что основная проблема визита к бабушкам детей, как правило, связана с тем, что бабушки очень любят баловать их сладостями, различными какими-то печеньями, тортиками, конфетками. И за этим вопросом они редко когда следят, это я могу сказать из практики. Если родители их предварительно не предупредили, не провели с ними соответствующую беседу", — сказала специалист.

Менять питание нужно с ограничения употребления сладких напитков и продуктов до хотя бы одного раза в день и договориться с ребёнком, что у бабушки он пошалил, а теперь ему нужно вернуться к нормальному здоровому питанию, отметила Макиша. Поэтому стоит максимально ограничить сладкое, мучное и восстановить пищевой режим. Важно проследить, чтобы в рационе ребёнка были продукты из "здоровой корзины", объяснила медик.

"Потому что если ребёнок питался сладостями, то, соответственно, и обычная нормальная здоровая еда ему будет уже не очень интересна. Поэтому эти три основных шага нужно сделать для того, чтобы ребёнка привести снова к нормальному здоровому питанию в формате семьи", — подытожила Макиша.