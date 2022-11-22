Новый аэродром в Антарктиде назван в честь петербургского футбольного клуба "Зенит". Руководитель Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Клепиков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснил такой выбор наименования.

Руководитель Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков объяснил, почему новому аэродрому в Антарктиде дали имя петербургского "Зенита". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По его словам, у станции "Прогресс" была одноимённая маленькая полоса, которая могла принимать небольшие воздушные судна. А когда пришло время организовать аэродром для больших самолётов, то взлётку решили назвать "Зенит", ведь многие полярники прибыли из Северной столицы, да и сам НИИ находится в Петербурге. Именно с таким названием полосу и зарегистрировали в международном реестре.

Примечательно, что сами члены экспедиции иногда играют в футбол. Причём россияне соревнуются не только друг с другом, но и с иностранными коллегами — рядом расположены китайская и индийская научные станции. Стоит отметить, что импровизированные матчи проходят не только в помещении, но и на снегу — комфортной для футбола считается температура до минус 30 градусов.