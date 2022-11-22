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22 ноября, 13:06

Спевшего гимн Украины Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ

Уехавший в Лос-Анджелес и исполнивший там украинский гимн блогер Даня Милохин должен быть внесён в реестр иноагентов. С соответствующей инициативой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.

"Милохин никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет. Молодой человек привык эпатировать публику своим поведением и высказываниями, совершенно не задумываясь об их последствиях, что, однако, не удивительно, учитывая отсутствие у него стремления к получению образования, при желании заработать как можно больше денег любыми путями", — говорится в обращении на имя Краснова.

Бородин также подчеркнул, что у тиктокера было множество путей для развития в России. В частности, его приглашали на различные телешоу и предлагали выгодные рекламные контракты, но Милохин сделал свой выбор, сбежав за границу. Кроме того, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвал лишить блогера российского гражданства.

Обращение к Краснову с просьбой признать Милохина иноагентом. Фото © LIFE

Обращение к Краснову с просьбой признать Милохина иноагентом. Фото © LIFE

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Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отреагировала на исполнение гимна Украины Даней Милохиным. По её мнению, блогера зря сделали лицом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году. Также негодование по этому поводу высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, которая раньше часто хвалила тиктокера за выступления в шоу "Ледниковый период".

Обложка ©

Telegram / Даня Милохин

Наталья Исакова

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