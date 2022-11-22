Спевшего гимн Украины Милохина предложили признать иноагентом и лишить гражданства РФ

Уехавший в Лос-Анджелес и исполнивший там украинский гимн блогер Даня Милохин должен быть внесён в реестр иноагентов. С соответствующей инициативой к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.

"Милохин никогда не отличался принципиальностью, поэтому его жест в сторону Украины, сделанный из США, никого не удивляет. Молодой человек привык эпатировать публику своим поведением и высказываниями, совершенно не задумываясь об их последствиях, что, однако, не удивительно, учитывая отсутствие у него стремления к получению образования, при желании заработать как можно больше денег любыми путями", — говорится в обращении на имя Краснова.

Бородин также подчеркнул, что у тиктокера было множество путей для развития в России. В частности, его приглашали на различные телешоу и предлагали выгодные рекламные контракты, но Милохин сделал свой выбор, сбежав за границу. Кроме того, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией призвал лишить блогера российского гражданства.

Обращение к Краснову с просьбой признать Милохина иноагентом. Фото © LIFE