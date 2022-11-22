Лайф публикует первые фото с места обстрела госпиталя ветеранов в Шебекине
Место обстрела в Шебекине Белгородской области. Обложка © LIFE
Появились первые фотографии с места обстрела Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ, который пришёлся на территорию госпиталя ветеранов войн. На кадрах видны осколки от снаряда и образовавшаяся в результате удара воронка.
Об ударе по госпиталю ветеранов в Шебекине 22 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате погибла мирная жительница, получив черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной.